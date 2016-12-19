На Ставрополье началась подготовка техники к весне и уборочным работам

Ход подготовки техники к весенним полевым и уборочным работам обсужден на кустовой конференции, прошедшей на базе ООО «Семеноводческое хозяйство «Стодеревское» Курского района. Провел встречу замминистра сельского хозяйства СК Сергей Ридный.

Обсуждены вопросы организации работы подразделений инженерной службы края по выполнению планов подготовки техники к весенне-полевым работам, вопросы предоставления услуг по ремонту отечественной и импортной сельскохозяйственной техники, снабжения сертифицированными запасными частями, обеспечения выполнения сельскохозяйственных работ горюче-смазочными материалами, сообщили в пресс-службе ведомства. В IV квартале этого года предстоит отремонтировать более 1,6 тысячи тракторов, в т.ч. 362 энергонасыщенных, около 300 зерноуборочных и 29 кормоуборочных комбайнов, 727 грузовых автомобилей, другой техники.

По итогам встречи состоялось награждение лучших работников отрасли. За особый вклад в развитие агропромышленного комплекса Ставропольского края и многолетний добросовестный труд отмечены Знаком «Почётный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края» и Почетными грамотами министерства сельского хозяйства Ставропольского края 22 работника краевого агропрома. Это лучшие инженерно-технические специалисты. Также подведены итоги конкурса краевого минсельхоза «Лучший по профессии» в сфере растениеводства, мелиорации, овощеводства и животноводства.

http://www.stapravda.ru/20161219/na_stavropole_nachalas_podgotovka_tekhniki_k_vesne_i_uborochnym__98919.html