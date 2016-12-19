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19 декабря 2016 г.

Криминальный наркоагроном из Невинномысска получил три с половиной года условно

Марихуана

Недюжинные агрономические таланты обнаружились у слесаря-монтажника одной из строительных организаций Невинномысска. Вот только использовал он их в криминальных целях. Злоумышленник вырастил на территории своего домовладения без малого 400 кустов конопли. Гражданин заботливо ухаживал за конопляными побегами: поливал, пропалывал. Незаконные ботанические опыты прервали сотрудники полиции – они изъяли 398 кустов наркосодержащих растений, 91,66 грамма марихуаны и 22,33 грамма семян дурман-травы.

Вскоре за содеянное преступнику, который сначала находился под стражей, а затем – под домашним арестом, пришлось отвечать по закону. Суд учел смягчающие обстоятельства дела: положительные характеристики с места жительства и работы, отсутствие судимости, признание вины, нахождение на иждивении малолетнего ребенка. Поэтому было признано, что возможно исправление провинившегося без изоляции от общества.

В итоге, как сообщили в пресс-службе Невинномысского городского суда, вердикт органа правосудия был таков: три с половиной года лишения свободы условно. Также осужденный не имеет права менять постоянное место жительства без уведомления государственного специализированного органа.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161219/kriminalnyy_narkoagronom_iz_nevinnomysska_poluchil_tri_s_polovin_98905.html
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