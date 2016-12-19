Комиссию по решению земельных вопросов создадут на Ставрополье

Об увеличении минимального размера земельного участка, выделяемого из земель сельскохозяйственного назначения, говорили на планерке в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.

Напомним, закон, увеличивающий минимальный надел до 2,5 тысяч гектаров вызвал общественный резонанс. Одной из причин этого глава региона назвал низкую информированность людей о содержании новой правовой нормы. Он потребовал провести разъяснительную работу среди жителей края.

– Фермеры, работающие, к примеру, на 300, 500 или даже 30 гектарах, считают, что они не перезаключат договора аренды. Не знаю, откуда взялась мысль, что действующие отношения попадают под этот закон. Надо людям объяснять, разговаривать с ними. – Все действующие взаимоотношения остаются действующими. Никто ни у кого землю не будет отнимать, никто никому не будет препятствовать перезаключить действующий договор аренды, никто никому не будет запрещать работать на своей земле, – сказал Владимир Владимиров.

Руководитель региона подчеркнул, что новый закон призван защищать интересы тех, кто опасается захвата своей земли, создать барьер для передела главного краевого ресурса и его «увода» из Ставрополья. Как прозвучало, в прежние годы в результате реализации различных схем около 27 тысяч гектаров были выведены из хозяйственного оборота ставропольских предприятий и оказались в пользовании не всегда чистоплотных предпринимателей из-за пределов региона.

Владимир Владимиров поручил провести полный анализ таких сделок с определением нанесенного ими экономического и социального ущерба.

– Буденовский район, село Толстово-Васюковское – 7 тысяч гектаров из 11-ти тысяч ушло в пользование арендаторов, мягко говоря, нелояльных к нашему краю. Глава села потеряла 7 миллионов налогов, 211 человек пошли искать работу. Что значит найти новую работу в сельской местности, думаю, понятно, – привел один из примеров эффекта от передела земель глава Ставрополья.

По поручению Владимира Владимирова в крае будет создана рабочая комиссия по решению земельных вопросов, куда войдут как представители органов краевой исполнительной власти, так и фермерского сообщества. Она должна приступить к работе не позже 15 января.

http://www.stapravda.ru/20161219/komissiyu_po_resheniyu_zemelnykh_voprosov_sozdadut_na_stavropole_98920.html