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19 декабря 2016 г.

«КамАЗ» перевернулся в Ставрополе после столкновения с «Ниссаном»

19 декабря около 8 часов утра на 8-м километре автодорог «Северный Обход» женщина-водитель «Ниссан Марч» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась «КамАЗом», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Грузовик перевернулся на бок, а «Ниссан» получил значительные технические повреждения. Чтобы достать из него водителя, спасатели были вынуждены срезать крышу. Водитель легковушки – 37-летняя жительница Михайловска – доставлена в больницу с открытым переломом голени и серьезной травмой головы. Водитель грузовика – житель Татарки – не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161219/kamaz_perevernulsya_v_stavropole_posle_stolknoveniya_s_nissanom_98923.html
Фотография к статье «КамАЗ» перевернулся в Ставрополе после столкновения с «Ниссаном»
«КамАЗ» перевернулся в Ставрополе после столкновения с «Ниссаном»
«КамАЗ» перевернулся в Ставрополе после столкновения с «Ниссаном»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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