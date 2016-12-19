Губернатор опроверг слухи о присоединении Кочубеевского района к Невинномысску

Планы развития Георгиевска и Невинномысска обсудили в правительстве края в рамках очередного заседания градостроительного совета под председательством губернатора края Владимира Владимирова. В разговоре приняли участие члены правительства Ставрополья, руководители профильных министерств, представители архитектурного и строительного сообществ региона, муниципалитетов, общественности.

Первый заместитель главы администрации Георгиевска Владимир Крутников доложил об имеющихся планах развития города. Как оказалось, основной проблемой является дефицит свободных городских земель, необходимых под жилую застройку. Из-за чего, по словам докладчика, за последнее время из Георгиевска мигрировало около 1,5 тысяч жителей. Причем, уехали георгиевцы недалеко – в окрестные населенные пункты, где есть возможность строительства или покупки собственного жилья. Расширение городских земель возможно только за счет соседних сельских поселений, но переговоры с их властями пока не велись.

Губернатор отметил, что при проектировании новых кварталов жилой застройки во всех городах края необходимо планировать коммуникации, транспортные развязки и социальную инфраструктуру. Он поручил министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта края держать этот вопрос под постоянным контролем.

В Георгиевске недостаточно зон отдыха, зеленых насаждений и спортивных сооружений. Последними город обеспечен всего на 11% от установленных норм. Эти недостатки по мере реализации градостроительного плана будут устранены. В следующем году в центре города планируют завершить обустройство и облагораживание променадной зоны. Запланирована реставрация архитектурно-исторических памятников, в том числе домов купцов Белоусова и Головина. Так же в Георгиевске будут развивать курортно-бальнеологическое направление. Здесь имеются уникальные по своим свойствам йодо-бромные источники, которые могут и должны стать залогом успешности нового современного курорта. В то же время планируется дальнейшее развитие промышленного комплекса, в частности, запуск на полную мощность имеющегося индустриального парка, в котором пока что работает только один резидент, еще несколько – просто числятся.

Кроме того, в городе запланировано строительство нескольких важных социальных объектов – детского сада на 280 мест, новой школы на 1 200 мест, что позволит избавиться от второй смены в действующих школах и роддома на 130 коек.

Недавно избранный глава Невинномысска Михаил Миненков отметил, что среди первоочередных планов по развитию города – строительство путепроводов и ремонт имеющихся дорог. Кроме того, в промышленном центре – дефицит зеленых зон и зон отдыха: требуется озеленить в общей сложности 37 гектаров, расширить имеющийся городской парк и возвести 3 новых парка, что является жизненной необходимостью для промышленного города. Продолжат обустраивать и набережную Кубани. Владимир Владимиров посоветовал градоначальнику возродить невинномысский горзеленстрой, для того, чтобы работа пошла быстрее.

Городу с 117-тысячным населением необходим новый современный родильный дом.

– Тот роддом, который действует в Невинномысске сейчас – это просто конюшня какая-то, потому наши женщины и рожать не хотят! – горячился глава.

Нужна и новая поликлиника, и ЗАГС. Также необходимы спортивные комплексы, бассейны и площадки, детские сады и школы. Все это в градостроительном плане есть, дело за реализацией. Также Михаил Миненков отметил, что в планах – строительство железнодорожного сообщения между Невинномысском и Ставрополем. Документы уже готовятся, принципиальное согласие руководства края и РЖД есть. Как прозвучало, строительство планируют начать уже в будущем году.

Губернатор дал разъяснение по поводу слухов, дошедших до него, что якобы в связи с перемещением Миненкова с должности главы Михайловска на должность главы Невинномысска, планируется объединение Невинномысска и Кочубеевского района.

– Мы этой цель не преследовали и в ближайшей перспективе ничего подобного не планируется, – опроверг эту информацию Владимир Владимиров. – Невинномысск – это промышленный центр региона, моногород, а Кочубеевский район – это житница края, которая обеспечивает Ставрополье продовольствием. Вопрос объединения нужно полностью закрыть!

Еще один вопрос, который обсудили участники заседания – дальнейшее ужесточение контроля застройки в муниципалитетах краевыми надзорными ведомствами. Губернатор отметил, что его увещевания муниципальным властям «не баловаться с землей» и не строить то, что не обеспечено инфраструктурой, эффекта не принесли. Муниципалитеты разрешают строительство самых немыслимых объектов в самых немыслимых местах.

Одним из радикальных решений этой проблемы может стать централизация на краевом уровне полномочий по выдаче разрешений на строительство. В то же время из Ставрополя доехать в каждый уголок края и разобраться на месте – проблематично. Потому, отметил губернатор, проблему нужно решать интегрировано, продуманно, чтобы не остановить в крае на год все стройки. Как решить эту задачу, надо думать совместно с главами крупнейших территорий края, встреча с которыми запланирована на начало следующего года.

http://www.stapravda.ru/20161219/gubernator_oproverg_slukhi_o_prisoedinenii_kochubeevskogo_rayona_98901.html