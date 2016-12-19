Городской ЗАГС Невинномысска в 2017 году получит новое здание

Традиционный праздник «Юнона», посвященный Дню работников органов ЗАГС, прошел в Невинномысске в культурно-досуговом центре «Родина». Сотрудников городского отдела ЗАГС поздравили представители местной администрации и Думы, руководители организаций и предприятий. Лучшие творческие коллективы Невинномысска подготовили для всех присутствующих яркие концертные номера. В общем, церемония «Юнона» (названная так по имени древнеримской богини брака, семьи и материнства) превратилась в красочное шоу.

Так еще получилось, что подарки в этот день принимали не только виновники торжества, но и представители различных организаций, с которыми невинномысский ЗАГС сотрудничает не один год. А еще были награждены победители конкурса рисунков среди школьников «Папа, мама, я – дружная семья, вместе навсегда». Вручили заслуженные призы и победителям конкурса социальных плакатов среди студентов. Этот конкурс прошел в рамках краевой акции «Стоп – развод».

Но главными героями праздника, стали, конечно же, дружные невинномысские семьи, победители в номинации «Семья года». Прошло чествование династий, семей-юбиляров, отдельно поблагодарили глав семей-заботливых пап. Не забыли и про молодые семьи. К числу последних относится, например, фамилия Храмовских. Стаж семейной жизни Ольги и Владимира Храмовских – 12 лет. Владимир работает главным специалистом отдела главного механика ОАО «Невинномысский Азот». Ольга воспитывает трех сыновей: Егора, Елисея и Елизара. Храмовские – «бронзовые» призеры краевого фестиваля «Я + Я = молодая семья-2016».

А еще в этот день со сцены «Родины» начальник отдела ЗАГС Невинномысска Татьяна Васильченко сделала заявление, которого невинномысцы ждали не один десяток лет. Уже весной следующего года (кстати, 2017-й – это год 100-летия органов ЗАГС), отдел ЗАГС города химиков из нескольких тесных помещений переедет в новое просторное здание!

Татьяна Викторовна адресовала слова благодарности в адрес губернатора края, местных властей, немало способствовавших обретению ЗАГСом современных, хорошо оборудованных помещений. Была оценена в этом плане и поддержка нашей газеты. Татьяна Васильченко напомнила, что «Ставрополка» в своих публикациях несколько раз заостряла проблему отсутствия в Невинномысске нормального здания ЗАГСа. В знак признательности редакции «Ставропольской правды» была передана стилизованная подкова – символ счастья и благополучия.

http://www.stapravda.ru/20161219/gorodskoy_zags_nevinnomysska_v_2017_godu_poluchit_novoe_zdanie_98913.html