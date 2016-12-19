Форум профсоюзной молодежи «Стратегический резерв-2016» завершился на Кавминводах

На Кавминаводах завершил работу пятидневный форум профсоюзной молодежи «Стратегический резерв-2016», в котором приняли участие около тысячи делегатов из всех регионов России, в том числе из Азербайджана, Узбекистана и Молдовы, Казахстана, Беларуси.

Для делегатов это было напряженной работой с утра до позднего вечера – общение с представителями ФНПР, ее отраслевых и территориальных членских организаций, властных структур, учеными. Спектр обсуждаемых тем – развитие социального партнерства, коллективно-договорное регулирование трудовых отношений, технологии ведения переговоров по заключению колдоговоров и многое другое. Тон мероприятию задали председатель ФНПР Михаил Шмаков и председатель Федерации профсоюзов СК Владимир Брыкалов. Лидер российских профсоюзов нацелил молодежь на борьбу за повышение зарплат, достойные и безопасные условия труда. В ходе дискуссии шел разговор и о недопустимости заемного труда, положении в экономике и специфике трудовых отношений в ближайшем будущем. Глава ФНПР также напомнил, что в следующем году Международная организация труда отмечает свое столетие. Владимир Брыкалов рассказал о практике реализации молодежной политики профсоюзов на Ставрополье, деятельности Молодежного совета ФПСК.

– Заметьте, сегодня ни о культмассовой работе, ни о путевках речи не было. Говорили о том, как повысить эффективность профсоюзной работы, нацеленной на защиту прав трудящихся, – подчеркнул председатель ФНПР М. Шмаков, отвечая на вопросы журналистов.

– Самая лучшая агитация для вступления в профсоюз – результаты нашей работы. Если работники видят реальную пользу — вступят в профсоюз без лишних уговоров. А если профсоюз во всем соглашается с работодателем, кто же его уважать будет?

http://www.stapravda.ru/20161219/forum_profsoyuznoy_molodezhi_strategicheskiy_rezerv2016_zavershi_98906.html