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19 декабря 2016 г.

Более 150 квартир для семей военнослужащих стали собственностью Ставрополья

Министерства обороны России и имущественных отношений СК подписали акты приема-передачи объектов недвижимого имущества из федеральной в собственность Ставропольского края. Более 150 квартир в Ставрополе, расположенных на территории военного городка, что на Южном Обходе, теперь являются имуществом региона. 14 многоэтажек были построены в Юго-Западном районе краевого центра для семей военнослужащих, напомнили в министерстве имущественных отношений СК. Жилой комплекс с развитой инфраструктурой и собственными школой и детским садом включает 2500 квартир. Еще в середине 2014 года глава края Владимир Владимиров сообщил министру обороны РФ Сергею Шойгу о сложившейся ситуации и выступил с предложением передать часть квартир в госсобственность региона для дальнейшего использования в рамках государственных программ.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161219/bolee_150_kvartir_dlya_semey_voennosluzhaschikh_stali_sobstvenno_98928.html
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