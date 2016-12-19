Без воды остались более 10 тысяч жителей Невинномысска из-за коммунальной аварии

Фото: из архива газеты «СП»

Коммунальное ЧП произошло накануне в Закубанской части Невинномысска, где проживает более 10000 человек. С вечера и до утра без воды остались частные домовладения, многоэтажные дома, ряд социальных объектов – школа, детский сад, поликлиника и т.д. Причина – перемерзание труб, по которым живительная влага подается в крупный городской район. Также сыграло свою роль и снижение воды в реке, из которой производится забор жизненно важного коммунального ресурса.

Как сообщили в управлении ЧС и ГО Невинномысска, аварийно-восстановительные работы шли всю ночь. На данные момент водоснабжение Закубанской части полностью восстановлено.

Напомним, в прошлый зимний сезон 2015-2016 Невинномысск пережил несколько крупных коммунальных аварий. Самая большая из них – отключение в январе от теплоснабжения домов в центре города из-за прорыва магистральной теплотрассы.

К сожалению, гарантий от повторения подобных ситуаций нет: износ коммунальных сетей в Невинномысске превышает 80 процентов.

http://www.stapravda.ru/20161219/bez_vody_ostalis_bolee_10_tysyach_zhiteley_nevinnomysska_izza_ko_98904.html