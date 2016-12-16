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16 декабря 2016 г.
Против нетрезвых водителей / «Ставропольская правда» от 16 декабря 2016 г.

За год в отношении пьяных водителей на Ставрополье рассмотрено более тысячи уголовных дел

По статистике, из всех дорожно-транспортных происшествий в России каждое 16-е приходится на водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края большое внимание уделяется профилактической, а также аналитической работе в этом направлении. Как известно, с 1 июля 2015 года вступила в силу самая радикальная поправка в законодательство, касающаяся ужесточения наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения: повторное совершение административного правонарушения превращает этот проступок в преступление, влекущее уголовную ответственность.

За 11 месяцев 2016 года на рассмотрение мировым судьям края по ст. 264.1 УК РФ поступили уголовные дела в отношении 1042 лиц, судебные решения вынесены в отношении 992. Мера наказания в виде обязательных работ с лишением права управления транспортным средством (от 2 до 3 лет) применена к 764 осужденным, 129 гражданам назначено наказание в виде лишения свободы, 66 осужденным назначены штрафы на общую сумму 12 567 016 рублей.

Наибольшее число такого рода преступлений выявлено в Ставрополе – 118, Буденновском районе – 74, Минераловодском – 52. Наименьшее число – в Новоселицком районе – 12, в Арзгирском – 11 и в городе Лермонтове – 8.

Марина ФЕДОРОВА
http://www.stapravda.ru/20161216/za_god_v_otnoshenii_pyanykh_voditeley_na_stavropole_rassmotreno__98766.html
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