Выставка бизнес-проектов молодых предпринимателей прошла в Ставрополе

В Ставрополе прошла выставка бизнес-проектов. Свои идеи на баннерах и в виде инсталляций представляли начинающих покорители рынка. 25 уникальных разработок были связаны с образованием, туризмом, кто-то из юных умов уже открыл мастерскую или даже производство, кто-то кофейню или магазин. Отметим, что выставка стала одним из завершающих мероприятий программы «Ты – предприниматель», которая реализуется в крае с октября.

– Мы постарались объединить на одной площадке те показательные, лучшие проекты, которые были созданы или презентованы в рамках наших мероприятий. Важно было дать возможность проявить себя не только действующим, опытным бизнесменам, но и начинающим свое дело. И, конечно, чтобы представленные проекты были полезны и служили примером для других, – отметила координатор программы «Ты – предприниматель» В.Ткачук.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161216/vystavka_biznesproektov_molodykh_predprinimateley_proshla_v_stav_98880.html