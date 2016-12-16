Вопросы информационной безопасности в образовании обсудили в ПГУ

На базе Пятигорского государственного университета прошел научно-практический форум «Информационная безопасность в образовании и науке».

Он собрал более 200 делегатов из 84 вузов из многих регионов Российской Федерации, представителей Мин-обра России и ряда субъектов РФ. Как отметили на форуме, информационные угрозы усиливаются, и, в частности, социальные сети стали инструментом вербовки граждан РФ для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций, сбора средств для финансирования экстремистской деятельности, распространения пропаганды экстремизма и терроризма.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов особо подчеркнул, что сегодня носители чуждых нам идей, экстремисты всех уровней выбрали молодежь главной своей целью, активно ее используют для вовлечения в противоправную деятельность, информационную среду.

Северный Кавказ – регион многонациональный и многоконфессиональный. «Только в нашем не самом крупном вузе среди студентов представлено около 90 национальностей, 56 субъектов Российской Федерации, 40 процентов составляют студенты из восьми республик Юга России, 26 зарубежных стран представлено среди аспирантов, стажеров русского языка, – сообщил ректор Пятигорского государственного университета Горбунов. – И, конечно, это наше многообразие является колоссальной силой, это многоцветие позволяет показать замечательные примеры единения, дружбы, сотрудничества. В то же время надо разрабатывать новые гуманитарные, социальные подходы, развивать свои интересные практики, чтобы противостоять современным угрозам».

На пленарных заседаниях участники форума рассмотрели также вопросы мобилизационной безопасности, физической защиты образовательных организаций, уделили внимание их взаимодействию с другими ведомствами, для того чтобы усовершенствовать эту защиту.

Виталий БЕРЕЗИН

http://www.stapravda.ru/20161216/voprosy_informatsionnoy_bezopasnosti_v_obrazovanii_obsudili_v_pg_98867.html