Красочный праздник, предвещающий много предновогодних чудес, открылся в эти часы в Ставрополе. Несмотря на настоящую зимнюю погоду, на площади Ленина собралось много людей. Взрослые и дети оказались во власти праздничного настроения. Для них организаторы подготовили веселую развлекательную программу с участием ставропольского Деда Мороза и Снегурочки.

Главное событие еще впереди: в завершение народных гуляний зажигают огни на главной елке и проводят яркое пиротехническое шоу. Жители и гости Ставрополя еще могут успеть присоединиться к веселью, которое, несомненно, станет отличным завершением трудовой недели!

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161216/v_stavropole_zazhigayut_ogni_na_elke_a_znachit__novyy_god_blizko_98899.html