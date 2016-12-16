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16 декабря 2016 г.

В Ставрополе зажигают огни на елке, а значит – Новый год близко!

Красочный  праздник, предвещающий много предновогодних чудес, открылся в эти часы в Ставрополе. Несмотря на настоящую зимнюю погоду, на площади Ленина собралось много людей. Взрослые и дети оказались во власти праздничного настроения. Для них организаторы подготовили веселую развлекательную программу с участием ставропольского Деда Мороза и Снегурочки.

Главное событие еще впереди: в завершение народных гуляний зажигают огни на главной елке и проводят яркое пиротехническое шоу. Жители и гости Ставрополя еще могут успеть присоединиться к веселью, которое, несомненно, станет отличным завершением трудовой недели!

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161216/v_stavropole_zazhigayut_ogni_na_elke_a_znachit__novyy_god_blizko_98899.html
Фотография к статье В Ставрополе зажигают огни на елке, а значит – Новый год близко!
В Ставрополе зажгли огни на главной Новогодней ёлке
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