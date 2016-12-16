В Ставрополе водителей маршруток увольняют за хамство и курение

В Ставрополе подвели предварительные итоги работы комиссии по вопросам транспортного обслуживания населения. Начиная с сентября с участием заявителей и нарушителей состоялось восемь заседаний комиссии, на которых рассмотрено 32 материала. В итоге расторгнуто четыре трудовых договора с водителями, в числе нарушений которых были некорректное поведение с пассажирами, курение на рабочем месте, не предоставление пассажиру свободного места в кабине маршрутки и другие нарушения. Более 10 раз применялись меры дисциплинарного воздействия – выговоры и отстранение от работы.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161216/v_stavropole_voditeley_marshrutok_uvolnyayut_za_khamstvo_i_kuren_98889.html