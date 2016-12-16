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16 декабря 2016 г.
Они обеспечили прорыв / «Ставропольская правда» от 16 декабря 2016 г.

В Ставрополе наградили педагогов и учащихся – победителей всероссийских конкурсов

В Ставрополе состоялась торжественная церемония награждения педагогов, учащихся и коллективов образовательных учреждений – победителей и призеров всероссийских и региональных конкурсов 2016 года. В краевом смотре-конкурсе среди дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек – 2016» первое место заняли Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Юсишка» и Жанна Петренко, воспитатель детского сада № 54 .

По итогам краевого конкурса «Детский сад года – 2016» лучшим воспитателем названа Ирина Лукьянова, педагог детского сада № 54, звания лучший воспитатель-профессионал удостоена Татьяна Леонтьева из детского сада № 2, а самым лучшим молодым воспитателем назвали Марию Эм из детского сада № 40. Сразу три общеобразовательных учреждения города отмечены наградами в конкурсе инновационных площадок «Путь к успеху» – гимназии № 25, 3 и 14-й лицей. В числе награжденных также директор 29-й ставропольской школы Любовь Назаренко, одержавшая победу на Всероссийском фестивале-выставке образовательных организаций.

Поздравляя победителей, глава Ставрополя Андрей Джатдоев отметил, что уходящий год стал настоящим прорывом в сфере образования, отмечен рядом ярких достижений.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/v_stavropole_nagradili_pedagogov_i_uchaschikhsya__pobediteley_vs_98862.html
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