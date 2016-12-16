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16 декабря 2016 г.

В селе Александровском откроется филиал Академии здорового образа жизни В. Скакуна

В селе Александровском откроется филиал Академии здорового образа жизни В. Скакуна

В районном Доме культуры села Александровского прошла презентация Академии здорового образа жизни Василия Скакуна, которая будет организована на базе местного плавательного бассейна. На встречу с жителями села прибыл сам человек-легенда: первый чемпион мира по прыжкам на акробатической дорожке, подготовивший 16 чемпионов мира, почетный гражданин городов Ставрополя и Светлограда Василий Скакун.

20 филиалов его Академии здорового образа жизни действуют на территории Ставрополья, но и в других регионах.

Перед началом презентации были организованы показ ознакомительного фильма об академии и книжная выставка, на которой было представлено более 30 написанных В. Скакуном книг.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161216/v_sele_aleksandrovskom_otkroetsya_filial_akademii_zdorovogo_obra_98897.html
Фотография к статье В селе Александровском откроется филиал Академии здорового образа жизни В. Скакуна
В селе Александровском откроется филиал Академии здорового образа жизни В. Скакуна
В селе Александровском откроется филиал Академии здорового образа жизни В. Скакуна
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В селе Александровском откроется филиал Академии здорового образа жизни В. Скакуна
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