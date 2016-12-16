В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
16 декабря 2016 г.

В Пятигорске раскрыта серия краж из автомобилей

Следователи пятигорской полиции завершили расследование уголовного дела по фактам серии краж из автомобилей. Преступления были совершены возле одного из торговых центров города. Автовладельцы оставляли свои машины на стоянке, и пока выбирали товары, их авто взламывали и похищали из салона деньги, ценные вещи. Благодаря тому, что действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения, их вскоре удалось задержать по горячим следам на месте преступления. При обыске изъято электронное считывающее устройство, с помощью которого задержанные проникали в салоны. В отношении ранее судимых жителей Железноводска и Георгиевска возбуждено уголовное дело. Вскоре они предстанут перед судом.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/v_pyatigorske_raskryta_seriya_krazh_iz_avtomobiley_98884.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Происшествия
В Пятигорске раскрыта серия краж из автомобилей
Пьяный пассажир напал с ножом на таксиста на Ставрополье
Капризы погоды обошлись Ставрополью в 94 млн рублей в 2016 году
Девушка-пешеход пострадала при столкновении двух автомобилей в Ставрополе
Житель Ставрополья украл деньги с карты знакомого
Пятигорск
Итоги Года кино подвели в министерстве культуры Ставрополья
Заслуженный артист России Николай Смирнов отметил 70-летний юбилей
Регионы СКФО презентовали 23 проекта на бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ»
Вопросы информационной безопасности в образовании обсудили в ПГУ
Жителей Пятигорска призывают «исполнить мечту ребенка» к Новому году

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!