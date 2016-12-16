В Пятигорске раскрыта серия краж из автомобилей

Следователи пятигорской полиции завершили расследование уголовного дела по фактам серии краж из автомобилей. Преступления были совершены возле одного из торговых центров города. Автовладельцы оставляли свои машины на стоянке, и пока выбирали товары, их авто взламывали и похищали из салона деньги, ценные вещи. Благодаря тому, что действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения, их вскоре удалось задержать по горячим следам на месте преступления. При обыске изъято электронное считывающее устройство, с помощью которого задержанные проникали в салоны. В отношении ранее судимых жителей Железноводска и Георгиевска возбуждено уголовное дело. Вскоре они предстанут перед судом.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161216/v_pyatigorske_raskryta_seriya_krazh_iz_avtomobiley_98884.html