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16 декабря 2016 г.

В Невинномысске по горячим следам задержали вора-домушника

В Невинномысске сотрудник полиции по горячим следам задержал вора-домушника. События развивались следующим образом. В квартиру 40-летней жительницы города постучали, однако женщинане подошла к двери, так как была очень занята. Каково же было удивление домохозяйки, когда через несколько минут она обнаружила в коридоре жилища незнакомого мужчину.

Злоумышленник бросился наутек, но дама, не растерявшись, тут же позвонила участковому и описала приметы преступника. Сотрудник полиции, что называется, по горячим следам задержал предполагаемого воришку. Уже установлено, что им является неоднократно судимый за кражи и грабеж житель Черкесска. В чужую квартиру тать пробрался, подобрав ключ. Сейчас гражданина проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. А по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161216/v_nevinnomysske_po_goryachim_sledam_zaderzhali_voradomushnika_98895.html
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