В Невинномысске мошенница выманила у доверчивых граждан миллионы рублей
В Невинномысске предпримчивая дама взяла в долг у шапочного знакомого без малого миллион рублей, а именно – 930 тысяч. Однако в условленный срок деньги не вернула. Как выяснилось позже, выманенные средства мошенница потратила на свои нужды.
Сотрудники полиции установили причастность злоумышленницы еще к трем аналогичным преступлениям. По ним общая сумма материального ущерба составила 2 миллиона 605 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, в отношении любительницы чужих денег возбуждено уголовное дело.