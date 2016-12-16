В Невинномысске мошенница выманила у доверчивых граждан миллионы рублей

В Невинномысске предпримчивая дама взяла в долг у шапочного знакомого без малого миллион рублей, а именно – 930 тысяч. Однако в условленный срок деньги не вернула. Как выяснилось позже, выманенные средства мошенница потратила на свои нужды.

Сотрудники полиции установили причастность злоумышленницы еще к трем аналогичным преступлениям. По ним общая сумма материального ущерба составила 2 миллиона 605 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, в отношении любительницы чужих денег возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20161216/v_nevinnomysske_moshennitsa_vymanila_u_doverchivykh_grazhdan_mil_98896.html