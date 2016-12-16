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16 декабря 2016 г.

В Минеральных Водах задержан пассажир, перевозивший 60 кг нелегальных грузов

В ходе оформления международного авиарейса «Баку – Минеральные Воды» сотрудники таможенного поста задержали молодого человека. Прилетевший из Азербайджана российский гражданин воспользовался «зеленым» коридором, но при прохождении через досмотровый аппарат выяснилось, что в багаже у него находятся преформы (заготовки) для промышленного производства пластиковых бутылок. Общий вес незаконно перемещаемого товара составляет 60 кило. Установлено, что пассажир собирался ввезти в Россию из Ирана (транзитом через Азербайджан) около 3500 пластмассовых заготовок, предназначающихся для розлива алкогольной продукции на одном из заводов Краснодарского края. Теперь нарушителю грозит крупный штраф и конфискация товара.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/v_mineralnykh_vodakh_zaderzhan_passazhir_perevozivshiy_60_kg_nel_98885.html
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