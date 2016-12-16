Торжественное собрание ко Дню энергетика провели в Ставрополе

В Ставрополе прошло торжественное собрание, посвященное приближающемуся Дню энергетика. С праздником работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Владимир Владимиров: «Зачастую вам приходится действовать в экстренных ситуациях, и вы всегда оперативно и эффективно на них реагируете, понимая, что от этого зависит благополучие миллионов людей. Каждый из вас – профессионал своего дела».

Лучшим работникам отрасли губернатор вручил краевые награды. Энергетиков региона приветствовал также председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

По материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161216/torzhestvennoe_sobranie_ko_dnyu_energetika_proveli_v_stavropole_98869.html