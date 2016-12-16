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16 декабря 2016 г.

Студенты и полицейские провели акцию против мошенников в Ставрополе

Представитель Общественного совета при Управлении МВД по Ставрополю В. Багдасаров совместно со студентами Ставропольского аграрного университета и сотрудниками полиции провели профилактическое мероприятие «Не дай себя обмануть!» для информирования жителей краевого центра о мошеннических действиях посредством сотовой связи. Участники мероприятия распространили на центральных улицах города специальные листовки «Осторожно мошенники!». Памятки содержат информацию о том, как не попасться на уловки злоумышленников.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/studenty_i_politseyskie_proveli_aktsiyu_protiv_moshennikov_v_sta_98886.html
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