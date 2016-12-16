Ставропольская «Грация» успешно представила Россию на чемпионате мира в Германии

Воспитанницы образцового коллектива «Грация» Ставропольского Дворца детского творчества 15-тилетняя Агнесса Полужникова и 12-тилетняя Лина Ромасева успешно выступили на чемпионате мира среди юниоров по джазу и модерну, который проходил в германском городе Вецлар. Честь представлять нашу страну в составе российской сборной девушки получили после успешных выступлений на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге в прошлом году. Вскоре также в Германии, в городе Риза, на чемпионате мира по танцевальному шоу отличилась другая юная воспитанница «Грации» – 11-летняя Татьяна Тимофеева. Обладательница Кубка России в своем искрометном танце блестяще представила образ знаменитого комика Чарли Чаплина. А у себя дома, в Ставрополе, на 4-м Всероссийском фестивале искусств «Огни большого города» ребята из «Грации» завоевали Гран-при и Кубок Главы г. Ставрополя в номинации «джаз-модерн». Все эти успехи танцоры делят со своими тренерами Инной и Алексеем Агафоновыми, которые руководят коллективом уже шестнадцать лет.

http://www.stapravda.ru/20161216/stavropolskaya_gratsiya_uspeshno_predstavila_rossiyu_na_chempion_98891.html