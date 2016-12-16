Ставропольская гимназия № 24 вошла в топ-100 лучших школ России

Ставропольская гимназия №24 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова заняла призовое место в конкурсе «100 лучших школ России», который проходил в Санкт-Петербурге. Оргкомитет оценивал школы по строгим параметрам, главные из которых – уровень внедрения инноваций, количество высококвалифицированных педагогов и эффективность учебного процесса. Гимназию ожидал двойной успех. Во-первых, она вошла в число 100 лучших школ России. Во-вторых, директору гимназии Александре Будяк вручили почетный знак «Директор года – 2016». Глава Ставрополя А. Джатдоев поздравил руководителя и коллектив гимназии с победой.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161216/stavropolskaya_gimnaziya__24_voshla_v_top100_luchshikh_shkol_ros_98887.html