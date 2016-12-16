Регионы СКФО презентовали 23 проекта на бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ»

Регионы СКФО презентовали 23 инвестиционных проекта на пятигорской бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ».

Эти проекты претендуют на включение в подпрограммы государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов сообщил, что на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Совета Федерации дано поручение рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования этих подпрограмм на 2017-2019 годы. Ставропольский край презентовал два инвестпроекта в сфере АПК. Один из них предполагает строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 гектаров в селе Красногвардейском. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2018 году. Второй проект – создание научно-производственного кластера по выращиванию семенного материала для нужд сельхозпроизводителей в Кочубеевском районе на базе уже построенного семенного завода.

http://www.stapravda.ru/20161216/regiony_skfo_prezentovali_23_proekta_na_bizneskonferentsii_inves_98829.html