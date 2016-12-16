Пьяный водитель «Волги» протаранил патрульный автомобиль ГАИ в Невинномысске

В Невинномысске водитель автомобиля «Волга» допустил наезд на патрульный автомобиль ГАИ. В это время в «патрульке» находился инспектор ГИБДД: он оформлял ДТП, произошедшее ранее.

В результате наезда никто не пострадал. Как выяснилось позже, лихач на «Волге», тридцатилетний мужчина, сел за руль, будучи пьяным. Теперь ему предстоит отвечать за содеянное по закону. Как сообщили в отделении ГИБДД по Невинномысску, в отношении «таранщика» уже составлен административный протокол, автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.

http://www.stapravda.ru/20161216/pyanyy_voditel_volgi_protaranil_patrulnyy_avtomobil_gai_v_nevinn_98893.html