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16 декабря 2016 г.
Знак отличия судье / «Ставропольская правда» от 16 декабря 2016 г.

Председатель Ставропольского крайсуда Е. Кузин отмечен знаком «За усердие»

Знак отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» I степени вручен председателю Ставропольского краевого суда Е. Кузину. Награда – за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации, сообщила пресс-служба крайсуда.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161216/predsedatel_stavropolskogo_kraysuda_e_kuzin_otmechen_znakom_za_u_98822.html
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