Отцы и дети: когда жизнь диктует свои правила

Они говорят: в ваши годы мы строили ГЭС и плавили сталь, заводили второго ребенка, слушались старших и не позволяли себе тратить три зарплаты на средство связи.

Мы отвечаем: в нашем возрасте вам давали работу, жилплощадь, пакет гарантий и ощущение стабильности. Мы же должны вертеться вместе с планетой, чтобы успеть подстроиться под постоянно меняющуюся реальность, и не ныть, если она повернется к нам не тем местом. Или ныть, но недолго.

Они говорят: на рынке труда мы стоим меньше вас, нам предпочитают молодых специалистов. А ведь у нас уникальный опыт и знания.

Мы говорим: чтобы стать молодым специалистом, нам после вуза нужно разомкнуть адский круг «у вас нет опыта – поэтому у вас нет работы – поэтому у вас нет опыта».

Они говорят: мы жили честно, у нас были другие ценности, мы могли отпустить ребенка играть одного, разграбили-разворовали страну.

Мы отвечаем: это представители вашего поколения развалили страну, мы родились и росли в хаосе, вами же сотворенном.

Они говорят: как это включается? А что я нажал, а как эту штуку с монитора убрать, куда все пропало, что за синий экран?

В ответ мы терпеливо разжевываем инструкцию, хотя завтра нам самим предстоит узнать о совершенно новом технологическом продукте и изучить его, чтобы не остаться за бортом. Потому что отмазка «в мое время этого не было» не работает. У нас каждый день появляется что-то, чего не было год назад.

Они говорят: вы – испорченное поколение!

Мы говорим: опять в метро плохо ловит вай-фай, бесит! То есть мы говорим: когда я нахожусь в поезде, который по идеально продуманной схеме мчится по рельсам на огромной скорости глубоко под землей, под самым большим городом страны, меня бесит, что у меня плохо работает высокоскоростной беспроводной Интернет.

Ты прав, пап, мы испорченное поколение...

Таиса ГАЗИЕВА

http://www.stapravda.ru/20161216/ottsy_i_deti_kogda_zhizn_diktuet_svoi_pravila_98845.html