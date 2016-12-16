Огни на новогодней ёлке зажег Ставропольский Дед Мороз

Ставропольский Дед Мороз зажег огни на главной ёлке в краевой столице. К этому событию город готовился целый день. Одной из первых установили «Ёлку желаний» , на которую каждый мог повесить бумажный шар, написав на нём разноцветными фломастерами, то о чём мечтает. Конечно, не обошлось и без новогодней ярмарки, где в празднично украшенных киосках продавали товары на любой вкус: сладкие подарки, мясные деликатесы, сушеную рыбу, мандарины, расшитые полотенца, мёд, украшения, глиняную посуду. Но самая длинная очередь стояла к магазинчику с горячими напитками (день выдался по-зимнему суровый). Люди мужественно дожидались начала праздничного концерта, ведь многие пришли смотреть на открытие ёлки, как сами признались, с надеждой проникнуться духом Нового года.

Со сцены с наступающим Новым годом ставропольцев поздравили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава города Андрей Джатдоев. Они отметили, что уходящий год выдался непростым для города, края и всей России. Он запомнился разными событиями – радостными и не очень. Но в канун волшебного праздника всегда хочется вспоминать только о хорошем и верить в лучшее, тем более что с 2017 годом связано много светлых страниц.

Дети, в отличие от взрослых, и так преисполненные верой в чудо, беззаботно развлекались на праздничном концерте: со сцены проводили разгревающую зарядку, конкурсы на знание фильмов, выступали танцоры, и певцы вместе с которыми можно было прилясывать от холода. А за смех отвечали заморские Деды Морозы – финский, китайский, французский, кавказский. Они безуспешно пытались зажечь ёлку, но красавица не поддавалась. И вот на сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка. После их традиционного заклинания «ёлочка гори» волшебник взмахнул своим посохом и огни зажглись. Тут же прогемели залпы салютов, от чего на площади стало светло, как днём, а со сцены посыпались серебряные конфетти и быстро смешались со снегом. Дед Мороз со Снегурочкой исполнив свой долг, поспешили на свой праздничный автопоезд, который повезёт их в другие города края. Празднование же продолжилось большим веселым хороводом, отовсюду доносились запахи имбирного кофе и дыма от салюта, а ёлка теперь, как и положено, ярко сияла огнями.

17 октября площадь Ленина встретит людей большим новогодним базаром, здесь же свои двери откроет резиденция Деда Мороза, где каждый ставрополец сможет поведать волшебнику о своих желаниях.

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161216/ogni_na_novogodney_elke_zazheg_stavropolskiy_ded_moroz_98900.html