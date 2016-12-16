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Некоммерческую организацию «Журналистское образование» хотят создать на Ставрополье

Союз журналистов

Состоялось очередное заседание президиума Союза журналистов Ставрополья, которое провел его председатель Василий Балдицын. Одобрено создание некоммерческой организации «Журналистское образование», призванной адаптировать членов профессионального сообщества к изменениям медийного пространства. Также Союз намерен тесно сотрудничать с Ассоциацией СМИ Северного Кавказа, начало чему положено на прошедшем в Пятигорске форуме средств массовой информации.

В прозвучавшем отчете о работе в уходящем году отмечена разноплановая деятельность СЖС, в том числе успех созданной при нем киношколы, чьи документальные фильмы побеждали на всероссийских фестивалях, а два из кинопроизведений уже транслируются на федеральном канале «Культура». Принято решение о четырехкратном увеличении призового фонда краевой творческой премии им. Германа Лопатина. А еще Союз пополнился двенадцатью новыми членами, молодыми, но с серьезным опытом работы.

В. СЛАВИН
http://www.stapravda.ru/20161216/nekommercheskuyu_organizatsiyu_zhurnalistskoe_obrazovanie_khotya_98871.html
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