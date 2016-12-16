На Ставрополье выбирают лучшего директора школы. Ждём результаты
В Ставрополе назовут имена победителей конкурса «Директор школы Ставрополья – 2016».
Как рассказали в министерстве образования и молодежной политики СК, в течение сегодняшнего дня им предстоит пройти конкурсные испытания: рассказать о положительном опыте работы на примере своей школы, написать текст под диктовку, правильно решить управленческую ситуацию, поучаствовать в дискуссии, посвященной современным тенденциям в сфере образования.
По итогам конкурса будут определены три лучших руководителя, которым вручат денежные премии.