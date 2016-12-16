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16 декабря 2016 г.

На Ставрополье выбирают лучшего директора школы. Ждём результаты

В Ставрополе назовут имена победителей конкурса «Директор школы Ставрополья – 2016».

Как рассказали в министерстве образования и молодежной политики СК, в течение сегодняшнего дня им предстоит пройти конкурсные испытания: рассказать о положительном опыте работы на примере своей школы, написать текст под диктовку, правильно решить управленческую ситуацию, поучаствовать в дискуссии, посвященной современным тенденциям в сфере образования.

По итогам конкурса будут определены три лучших руководителя, которым вручат денежные премии.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161216/na_stavropole_vybirayut_luchshego_direktora_shkoly_zhdem_rezulta_98882.html
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