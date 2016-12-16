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16 декабря 2016 г.

На личном приеме главы Невинномысска побывало 25 горожан

Первый прием граждан в статусе руководителя Невинномысска провел глава города Михаил Миненков. Со своими проблемами и предложениями к нему пришли 25 человек. Как рассказали в администрации Невинномысска, среди поднятых горожанами вопросов – сложности с трудоустройством, обеспечением бесплатным питанием в школах детей-инвалидов. Также недовольны невинномысцы тем, что «зебры» рядом со школами и детсадами не оборудованы должным образом. Очередь на предоставление жилья, долги по зарплате, проблемы жилищно-коммунального комплекса – эти темы также поднимались во время приема.

Ответы на ряд вопросов жители получили, что говорится, на месте. Так, Думой Невинномысска на 2017 год принято решение о предоставлении детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, натуральной помощи. Имеется в виду обеспечение горячим питанием (завтрак, обед) в течение учебного дня на сумму 126 рублей 26 копеек в день.

Также часть сложных проблем, затронутых на приеме, глава Невинномысска взял под свой контроль, на ряд объектов запланирован выезд вместе с профильными специалистами.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/na_lichnom_prieme_glavy_nevinnomysska_pobyvalo_25_gorozhan_98894.html
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