Музыкально-поэтический клуб «Вдохновение» открыт в научной библиотеке СКФУ

Открыт для всех желающих музыкально-поэтический клуб «Вдохновение», действующий в научной библиотеке Северо-Кавказского федерального университета. Здесь собираются творческие натуры — поэты, любители музыки, поклонники искусств. Первое заседание клуба подготовили ребята из вокального ансамбля «Nota bene» (художественный руководитель Светлана Захарова). А среди зрителей были девушки из танцевальной студии «Максимум». Они работают совсем в другом жанре, но всем было интересно познакомиться с творчеством друг друга. Звучали старинные русские романсы, стихи русских классиков, известные песни и оперные арии, ставшие частью мировой культуры. Все под живую музыку. Порадовал и заслуженный артист России, актер Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, руководитель театральной студии «Прометей» Борис Щербаков: стихотворение Бориса Пастернака «Гамлет» в его исполнении снискало овации молодежной аудитории.

Планируется такие вечера проводить примерно раз в месяц и даже издавать поэтические сборники начинающих авторов.

http://www.stapravda.ru/20161216/muzykalnopoeticheskiy_klub_vdokhnovenie_otkryt_v_nauchnoy_biblio_98841.html