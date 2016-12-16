Лошадка Снекпачуя или как Великий и могучий русский язык преображает детская фантазия

Из личного опыта

Помните знаменитый отрывок из «Евгения Онегина»: «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя...»? Я эти строки впервые услышала от учительницы во втором классе на уроке родной речи. К слову, родной эта великая и могучая речь была для всего класса, кроме меня. И русского слова «почуять» (и тем более производное «почуя») я тогда не знала. И напомню, я не читала отрывок в книге, а только УСЛЫШАЛА его из уст учительницы. Поэтому мой детский склонный к словотворчеству мозг решил, что автор сообщает нам кличку лошади: «Его лошадка Снекпачуя...».

Мне прямо мерещатся в этом слове стремительный бег скакуна сквозь яванские джунгли, фоном – бешеный, все ускоряющийся ритм барабанов и сердца (ну как в кино, когда кто-то мчится сквозь тропические заросли, а режиссер зрителю должен сообщить, что там очень опасно), ароматы пачули (да, просто из-за сходства звучания) и безумно любящий верную и выносливую Снекпачую всадник, ее хозяин. Он тот, кто знает (и сообщит нам где-то в середине книги/фильма), что значит это диковинное имя на родном индонезийском наречии...

Конечно, в те годы у меня не выстраивались такие ассоциативные связи. Просто была резвая, полная жизни лошадка Снекпачуя. Но лишь до пятого класса. Перенеся один стресс (я представитель поколения «перепрыгнувших» из третьего в пятый класс), я незамедлительно испытала второй: теперь уже ПРОЧИТАЛА отрывок в хрестоматии – «снег почуя»...

Так средняя школа и отец русского литературного языка убили мою Снекпачую. Остались только плетущаяся как-нибудь кляча, которой до фонаря свежесть первого снега, и ее чрезмерно оптимистично настроенный хозяин.

Хм, да, Пушкин великий поэт. Да, «Евгений Онегин» – великое произведение. И нет, мои обличительные интонации адресованы не смысловому содержанию отрывка – с этикой порядок, это просто пейзажная лирика, никаких личных драм и прочих неуместностей для детского сознания. И я не педагог, но... Дети так не разговаривают! Дети не используют в своей речи деепричастий! Ребенку понятно и удобно сказать плетеТСЯ и почуЯЛА. И тем более ему неудобно было бы переставлять слова в «снег почуя» из более привычного уху «почуя снег». Понятно, что «Евгений Онегин» писался не для второклашек, а конкретно данным отрывком детишкам просто прививают чувство прекрасного. И вместе с тем уместнее такие конструкции классе в пятом, когда они не затрудняют постижение смысла написанного. С другой стороны, если бы не эта опрометчивость Минобра, я никогда не встретилась бы с моей Снекпачуей...

Кто-то, возможно, возразит, что вот он уже в восемь лет так говорил, все понимал и ходил по улицам, чуя снег. Ну тогда в 12 он, должно быть, разбирался в корпускулярно-волновой теории света и изучал обстоятельства геноцида тутси, читал Упанишады в оригинале и... К черту, короче, обычные дети все равно так не разговаривают!

Таиса ГАЗИЕВА

http://www.stapravda.ru/20161216/loshadka_snekpachuya_ili_kak_velikiy_i_moguchiy_russkiy_yazyk_pr_98847.html