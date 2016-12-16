Конгрессу деловых кругов Ставрополья исполнилось 25 лет

Сегодня на юбилейные торжества соберутся предприниматели, представляющие крупный, средний и малый бизнес нашего региона.

Как это и принято у менеджеров, здравицы и торжественные речи наверняка плавно перейдут в разговор об извечных проблемах на производстве, в бизнесе, торговле, строительстве... И, конечно же, о взаимоотношениях с местной властью. А как без этого? Ведь для того и существует КДКС, чтобы быть связующим звеном между бизнесом и властными структурами.

Президент Конгресса Василий Травов в разговоре с корреспондентом «СП» тоже говорил не столько о торжествах, сколько об этих самых проблемах. К тому же воспоминания постоянно прерывались и дополнялись то фактами, то цифрами, то новыми идеями и предложениями. А в итоге, когда пришло время изложить все это на бумаге, получилось отнюдь не праздничное интервью. Впрочем, судите сами.

В начале было слово. Печатное...

– Василий Павлович, первый вопрос традиционный для любого юбилея: с чего все начиналось?

– Вначале стоит вспомнить о том времени, когда в крае появилось наше объединение работодателей. Год 1991-й вошел в отечественную историю как год краха СССР. А вместе со страной тогда рухнула и вся экономика. Полный развал, разруха, многие заводы стояли, колхозы разваливались, плюс к этому безработица, гиперинфляция, продуктовые карточки для населения... В общем, много было всяких «прелестей». Ко всему прочему новые власти объявили в России не только полную победу демократии, но и новые рыночные отношения. А что было делать с этим самым рынком, никто толком не знал. Помните, была такая история с выборами директоров? Мол, прогоним старых, выберем новых и заживем тогда! А что получилось? На выборах побеждали горлопаны, которые только и могли обещать... А еще складывалось такое впечатление, что федеральные власти сознательно сдавали позиции собственной экономики в пользу иностранной. В общем, тяжкое было время. Вот тогда, можно сказать, на переломе, стали возникать у нас в крае такие свое-образные клубы по интересам среди директоров и представителей зарождающегося частного бизнеса.

– И чем эти клубы занимались?

– Встречались, общались, новым опытом делились, дискуссии устраивали по поводу того, как дальше жить, и вообще о том, как выжить. А потом как-то возникла эта идея: бизнесменам, как новым, так и старым, нужно объединяться, чтоб не пропасть поодиночке. Надо иметь возможность сообща воздействовать на власть. Так и появился Конгресс деловых кругов Ставрополья. На первых порах – краевая общественная организация представителей бизнеса, не входящая ни в какие властные структуры. Главной его задачей тогда было доказать предпринимателям, что бизнес в Ставропольском крае не брошен на произвол. Кстати, сразу должен сказать спасибо журналистам «Ставрополки», которые в те годы занимались экономическими темами. И помогали нам. А особенная благодарность газете «5 дней». Вокруг этой редакции в те времена объединились руководители промышленных, строительных, аграрных предприятий, которые затем вошли в Конгресс и получили возможность объяснять читателям простые в общем-то истины. Например, о том, что наполнить краевой бюджет и получить деньги на детские сады и школы можно только, если не мешать развиваться тем отраслям экономики, которые являются основными поставщиками денег в краевую казну. О том, что покончить с безработицей возможно будет, когда на полную мощность заработают местные заводы, фабрики, колхозы и совхозы. О том, что власть должна нам помогать, а не вставлять палки в колеса, натравливая на бизнес всевозможных контролеров и проверяющих.

Миссия невыполнима?

– А у вас никогда не возникала мысль, что «миссия невыполнима»? Поскольку за четверть века, по-моему, бизнес и власть всегда были в контрах и высказывали взаимные претензии.

– Нет, по поводу нашей миссии у меня никогда сомнений не было. Хотя проблемы у бизнеса всегда были и еще обязательно будут. Решим сегодняшние – появятся новые. И так было во все времена. Чтобы экономика росла, а бизнес развивался, постоянно требуются новые законы, краевые и федеральные. Стало быть, нужно, чтобы нас слышали депутаты и чиновники. В этом и состоит главная цель Конгресса. Сегодня наши представители активно работают во многих координационных советах при губернаторе, в коллегиях, комиссиях, экспертных советах профильных министерств и думских комитетов. Тест на состоятельность КДКС успешно пройден благодаря тому, что нам удалось уйти от «мелкотравчатых» проблем отдельных предпринимателей, хотя и этим тоже приходилось заниматься. Но в основном старались решать глобальные задачи путем создания законодательной и нормативной базы, обеспечивающей защиту и помощь товаропроизводителям. Я вряд ли назову сейчас точную цифру законов и постановлений, которые приняты в крае при нашем участии. Боюсь ошибиться, поскольку их было несколько сотен. Некоторые из них уже утратили свою силу, но помогли пережить трудные времена в годы спада экономики. А еще «живучесть» Конгресса в нашем крае можно объяснить как раз нашим совместным желанием с представителями власти поднимать и развивать экономику региона. Впрочем, жизнь продолжает нас тестировать на состоятельность и полезность постоянно.

– А я вспоминаю те времена, когда были дефолт, «черный четверг» и другие печальные экономические события, например, массовое банкротство сельхозпредприятий, рейдерские захваты...

– Да, все это было. Мне лично приходилось много раз обращаться не только в правительство и Думу края, но и в прокуратуру и другие правоохранительные органы. А вспомните приватизацию и пресловутые ваучеры. Тогда создавались многочисленные акционерные общества, но никто же не знал, что с ними делать и как защищать права рядовых акционеров. Приходилось вмешиваться, объяснять и конфликтовать. К сожалению, многие федеральные законы были разработаны и приняты наспех, без широкого обсуждения. Это касается, например, законов, регулирующих земельные отношения в России, или закона о банкротстве. Через процедуры банкротства прошли сотни предприятий в нашем крае, только в сельском хозяйстве более 400 бывших колхозов и совхозов. А выжить и сохранить производство удалось единицам. То же самое и в промышленности. Чаще всего объявление предприятия несостоятельным заканчивалось распродажей имущества, сменой вывески и окончательной ликвидацией. Но были и совсем другие примеры. Почему выжил ставропольский завод «Сигнал»? Потому что арбитражным управляющим туда пришел работать Александр Иванович Логвинов, промышленник, один из основателей нашего Конгресса. Почему не обанкротился колхоз «Родина» в Новоалександровском районе? Потому что арбитражным управляющим был назначен Виктор Григорьевич Дубина. Эти люди пришли не карманы набивать, а восстанавливать и поднимать производство, работу людям давать.

– Я не так давно был в станице Расшеватской, в «Родине». Там сейчас не только хлеб растят, но и мармелад выпускают, а также колбасу, печенье, рыбу солят и коптят, птицу выращивают, тепличный комплекс развивают... Может, это и есть будущее аграрного бизнеса?

– Конечно. Я сам как-то скептически отношусь к бодрым заявлениям о том, что Россия вышла в лидеры на мировом рынке зерна, а Ставрополье внесло в это свой весомый вклад. Торгуем ведь мы на этом мировом рынке в основном сырьем. В отличие от других лидеров, которые поставляют туда продукты зерновой переработки: комбикорма, различные крупы, детское питание, муку, макаронные изделия, семена... На сырье много не заработаешь. А переработка – это новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, прибавочная стоимость и многократно увеличенная прибыль. Я работал в Георгиевске и помню, какие огромные очереди грузовиков выстраивались на местный консервный завод. Везли туда помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны... Где сейчас наши консервные заводы? Закрыты. Куда делись овощеводческие и садоводческие бригады в коллективных сельхозпредприятиях? Я уж не говорю про МТФ и кошары, которые в руинах. А в селах между тем массовая безработица, хотя когда-то там жаловались на нехватку рабочих рук. Молодежь сейчас в города уезжает. Что касается нынешнего «городского» бизнеса, тут тоже перекосы, потому что кругом сплошные офисы. А чем там занимаются? Покупают, продают и перепродают, подчас даже своего товара не видят, потому что все сделки – через Интернет. Еще в офисах оказывают посреднические услуги, консультируют, создают сайты... Хотя я уверен, что будущее бизнеса в реальном секторе экономики, иными словами, в производстве. Поэтому нужны не офисы, а цеха и мастерские, пусть и небольшие.

Сколько сторон, столько и мнений

– Василий Павлович, вашу вышестоящую организацию, РСПП, в прессе окрестили «профсоюзом олигархов». Не обидно?

– Я нормально отношусь к журналистам и прессе, уважаю их за острый язык. Но справедливость требует пояснений: более 90 процентов участников Российского союза промышленников и предпринимателей – это представители региональных организаций из краев, областей и республик РФ, где в основном существует средний и мелкий бизнес. Хотя и такие организации, как «Газпром» и «Роснефть», в РСПП тоже представлены. А у них колоссальные возможности, и не только финансовые. Например, их юридические службы могут за считанные часы разработать и передать в Госдуму проект любого закона, который требуется сегодня для развития бизнеса в России. И ведь они при этом помогают продвигать интересы в том числе и частных предпринимателей. Вообще, мелкий бизнес невозможно развивать, если не будет предприятий крупного и очень крупного бизнеса. А без их налоговых отчислений в бюджет вообще вся экономика в стране замрет. Ну и, конечно же, РСПП последовательно выступает, чтобы были доступные кредиты для всех предпринимателей, чтобы в стране действовала прозрачная и справедливая налоговая система, чтобы инвестиции увеличивались. Разве это одним только олигархам выгодно?

– А на заседаниях краевой трехсторонней комиссии часто проявляются конфликты интересов между представителями власти, бизнеса и профсоюзов?

– Всякое бывает. Но, по большому счету, мы союзники. Если у предприятий появится дополнительная прибыль, значит, можно будет вкладывать средства в расширение производства, оказывать социальную помощь работникам. А это новые рабочие места, премии и рост зарплат, путевки в санатории и спортивные клубы, поддержка молодых специалистов, чего добиваются профсоюзы. И краевое правительство тоже однозначно «за». Но я много раз на заседаниях этой комиссии говорил, что бизнесу, особенно новому и малому, тоже нужна поддержка, в том числе из краевого бюджета. И всегда требовались и требуются современные законы, инвестиции, справедливые тарифы. Кстати, когда на заседаниях нашей комиссии обсуждаются новые тарифы на услуги ЖКХ, всегда проявляются эти конфликты интересов. Естественно, как потребители мы все против необоснованного роста расценок. Но при этом надо понимать, что коммунальным предприятиям тоже надо платить своим работникам достойную зарплату, закупать новое оборудование, ремонтировать электросети и водопроводы. Без роста тарифов в условиях нашей инфляции никак не обойтись. Поэтому все три стороны постоянно ищут решения, которые устроили бы всех – и потребителей, и бизнес, и краевую власть, и профсоюзы.

Факты о КДКС

В 1994 году Конгресс становится участником социального партнерства, возглавляет сторону работодателей в краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. За 25 лет в крае подписано и реализовано 12 трехсторонних соглашений между ПСК, Федерацией профсоюзов и КДКС. Сегодня в составе Конгресса более 300 предприятий крупного, среднего, малого бизнеса, банковские структуры, вузы, региональные отраслевые и 28 территориальных объединений работодателей в муниципальных районах и городах. Конгресс был организатором первого в крае бизнес-инкубатора. При КДКС создан центр поддержки и развития бизнеса, а также инновационно-технологический бизнес-центр.

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Учредительное собрание Конгресса состоялось 20 ноября 1991 года. В нем приняли участие около 500 представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Учредителями КДКС выступили Северо-Кавказская универсальная и Ставропольская товарная биржи, Союз предприятий и предпринимателей «Ставрос», ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и несколько крупных заводов и фирм краевого центра. Первым руководителем КДКС был избран глава «Ставроса» В. Панков, чуть позже исполнительным директором – А. Лебедев. У истоков организации стояли такие известные в крае люди, как А. Логвинов, В. Цалко, Е. Письменный, А. Левин и многие другие предприниматели. В 1992 году ставропольский Конгресс вступил в Российский союз промышленников и предпринимателей. С 1996 года и до сегодняшнего дня президентом КДКС является В. Травов.

http://www.stapravda.ru/20161216/kongressu_delovykh_krugov_stavropolya_ispolnilos_25_let_98852.html