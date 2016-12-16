Капризы погоды обошлись Ставрополью в 94 млн рублей в 2016 году

В правительстве края подвели итоги деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края за 2016 год. Работу отчетного совещания возглавил заместитель председателя ПСК Юрий Скворцов. В нем также принял участие первый заместитель начальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС России Виталий Пленников, который дал высокую оценку деятельность органов управления края. В рамках встречи наградили лучших сотрудников ведомства, подвели итоги работы уходящего года и обозначили задачи на будущий.

С основным докладом выступил начальник краевого управления МЧС Александр Иваницкий. Как прозвучало, в 2016 году на территории края произошли две чрезвычайные ситуации. Не минула и крупная авиационная катастрофа – крушение военного самолета в Буденновском районе. Наиболее резонансными погодными катаклизмами стали ненастья в мае и ноябре уходящего года, сопровождаемые шквалистым ветром, градом и ливневыми дождями. В результате в семи муниципальных районах и двух городских округах края пострадало свыше тысячи жилых домов, двадцать объектов социальной сферы. Общий ущерб составил 94 миллиона рублей.

Благодаря профилактической работе удалось добиться снижения трагедий на воде. Большинство людей гибнет в период летнего сезона, отдыхая в необорудованных и запрещенных местах для купания. Так, в Буденовском, Георгиевском, Кочубеевском районах и Пятигорске за год утонуло 26 человек – 40 процентов от общего количества. В лидерах Красногвардейский район, где погибло шесть человек. Специалисты в очередной раз обращают внимание на острую необходимость оборудования дополнительных мест массового отдыха на воде.

С 1 декабря на территории края введена в опытную эксплуатацию «Система-112», в рамках которой функционирует выделенная сеть передачи данных, объединяющая диспетчерские службы муниципальных образований и экстренных оперативных служб, что уже позволило повысить скорость реагирования на ЧП.

Заметно улучшились и среднестатистические показатели оперативного реагирования подразделений противопожарной службы на тушение пожаров. Продолжается работа по совершенствованию системы централизованного оповещения населения.

http://www.stapravda.ru/20161216/kaprizy_pogody_oboshlis_stavropolyu_v_94_mln_rubley_v_2016_godu_98874.html