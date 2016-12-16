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Не важно, кто был за рулем / «Ставропольская правда» от 16 декабря 2016 г.
ЗАКОНный интерес

Как получить возмещение по КАСКО, если водитель, попавший в ДТП, не вписан в полис

Представьте такую ситуацию. Ваш автомобиль, застрахованный по КАСКО, попал в аварию, когда им управлял человек, не вписанный в страховой полис. Вправе ли страховая компания отказать в этом случае в выплате?

Суд

Этот вопрос интересует многих читателей «СП», поэтому редакция адресовала его постоянному эксперту рубрики «Законный интерес» Роману Савичеву, который уже на протяжении многих лет руководит одним из крупнейших в России Юридическим агентством «СРВ» (по версии портала «Право.ру-300»).

– Дело в том, что такое основание для освобождения от выплаты страхового возмещения, как отсутствие в страховом полисе указания на лицо, которое управляло автомобилем в момент дорожно-транспортного происшествия, законодательством не предусмотрено, – поясняет Роман Савичев. – Включение данного условия в договор страхования противоречит нормам ГК РФ, в связи с чем учитываться не должно.

Следовательно, страховщик обязан выплачивать деньги своим клиентам по КАСКО, даже если в ДТП попал человек, не вписанный в полис. Ссылка страховой компании на свои правила, которые являются неотъемлемой частью договора, заключаемого владельцем авто, неправомерна.

В случае спорных ситуаций хочу напомнить о решении, которое вынес в аналогичном случае Верховный суд Российской Федерации. Так, страховая компания отказалась выплачивать деньги по КАСКО жительнице Краснодара, после того как выяснилось, что в момент аварии за рулем был ее сын, не вписанный в полис.

Тогда женщина стала добиваться выплаты денег в судебном порядке. Суд первой инстанции посчитал, что требования автовладелицы законны, и постановил их частично удовлетворить. А именно: взыскать с ответчика страховое возмещение, неустойку за просрочку выплаты денег, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию за моральный вред, потребительский штраф и судебные расходы.

Однако страховщик обжаловал это решение в апелляционной инстанции. Апелляция не согласилась с выводами нижестоящего суда, сославшись на один из пунктов правил, утвержденных генеральным директором страховой компании. В нем прописано, что нельзя признать страховым случаем ДТП, если за рулем находился водитель, не указанный в полисе. Суд подчеркнул, что правила КАСКО являются неотъемлемой частью договора страхования, который заключала владелица машины.

С этим решением не согласилась уже страховательница и обратилась, в свою очередь, в Верховный суд. Здесь согласились с тем, что правила КАСКО являются неотъемлемой частью договора страхования, но отметили, что они не должны содержать положения, которые противоречат закону и ухудшают положение страхователя.

При этом отсутствие в полисе указания на водителя, который управлял машиной в момент ДТП, не освобождает страховую компанию от выплаты КАСКО владельцу автомобиля. Это указано в пункте 34 постановления Пленума Верховного суда от 27 июня 2013 года № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан».

Таким образом, решение апелляционной инстанции было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

Добавим, что договор КАСКО (как, впрочем, и ОСАГО) страхует прежде всего риск наступления гражданской ответственности, а он не зависит от того, кто был за рулем. Проще говоря, страховая компания в этом случае страхует от ущерба транспортное средство, а не человека.

Единственно, готовя исковое заявление в суд в отношении страховой компании, рекомендую еще раз внимательно изучить правила дорожного движения перед заседанием. Скажем, если в момент аварии автомобиль был затонирован, то страховая компания может использовать это обстоятельство против вас, а суд встанет на ее сторону, так как машина вообще не имела права передвигаться в момент страхового случая.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161216/kak_poluchit_vozmeschenie_po_kasko_esli_voditel_popavshiy_v_dtp__98865.html
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