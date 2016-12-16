Как на Ставрополье ведется борьба с экстремизмом и вербовщиками террористов

О том, как и какими средствами стоит бороться с проявлениями экстремизма и вербовщиками террористов в информационном поле говорили на прошлой неделе участники заседания межведомственного совета при правительстве края по информационному противодействию экстремизму и терроризму.

Солидное присутствие из представителей науки, руководящего звена правительственных и силовых структур, заинтересованных министерств и ведомств, руководителей краевых СМИ, под руководством зампреда правительства СК Юрия Скворцова должно было выработать соответствующее решение.

Как оказалось, сегодня основу «группы риска» составляют студенты-первокурсники из соседних регионов, заключенные, семьи террористов, в том числе ликвидированных или уехавших в ИГИЛ (организация запрещена на территории России). И если со студентами работа в крае налажена – они находятся под постоянным присмотром, постепенно осваиваются и включаются в студенческую жизнь, приобретая ко второму курсу позитивный опыт и новые интересы; то, что делать с остальными – большой вопрос.

Заключенные, отбывающие наказание за терроризм и экстремизм никак не отделены от других сидельцев – проживают в одних камерах, вместе находятся на работе, вместе проводят свободное время. Пропаганда там цветет пышным цветом, и каким из мест не столь отдаленных вернутся бывшие карманники и мошенники остается только предполагать. Причем в каждом исправительном учреждении свои религиозные порядки – где-то одна молельная комната на всю тюрьму, а где-то в них превратили, чуть ли ни каждую камеру. Запрещать людям молиться – не дело: у нас свобода совести и вероисповедания. И где там чистые совместные молитвы, а где вовлечение в опасные течения малосведущих в основах исповедуемого ими учения неофитов – пойди, разбери без специальной подготовки.

Как рассказал председатель комитета СК по делам национальности и казачества, зампред межведомственного совета Александр Писаренко, бороться с этим злом решено закреплением за каждым исправительным учреждением ответственного имама, который будет контролировать чистоту распространяемого среди заключенных ислама и просвещать заключенных – мусульман.

Что касается семей «из зоны риска», а также неохваченной воспитательной работой учебных заведений представителей молодежи, проживающих, как правило, в небольших сельских поселениях, с ними ищут диалог через совместное привлечение этнических, религиозных лидеров на местах и муниципальных властей. Александр Писаренко рассказал, что благодаря такому подходу лично поговорили с 8 500 молодыми людьми, обсудили их проблемы, цели и стремления.

Что же касается борьбы с информационными материалами, неверно и тенденциозно трактующими бытовые конфликты, средство одно – объективное и своевременное информирование населения.

Большим недостатком в работе участники совещания признали отсутствие слаженности в работе, а также недостаточный мониторинг интернет-пространства. Как рассказал руководитель УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СКФО Дмитрий Поляничев, с просьбой о блокировке ресурсов несущих опасную информацию к ним обращаются исключительно прокуратура да неравнодушные граждане, от других структур обращений нет. Хотя и не исключил, что остальные напрямую обращаются в федеральное управление. Среди положительных явлений последнего времени он назвал появившуюся возможность закрытия так называемых «зеркал» сайтов, уже запрещенных судом.

То есть схема следующая. Какой-то сайт выставляет информацию экстремистского содержания или террористической направленности. Информация, как правило оттуда за считанные часы успевает отразиться еще на нескольких сайтах – «зеркалах». Раньше, даже если сайт – источник оперативно закрывали – «зеркала» оставались до решения суда по каждому из них, хотя информация была абсолютно идентичной. За это время она успевала отразиться на третьих «зеркалах» и так до бесконечности. Теперь же достаточно решения о закрытии сайта – источника, все клоны и «зеркала» можно закрывать автоматически.

Было решено усилить работу по выявлению информации террористической и экстремисткой направленности в Интернете, особое внимание уделят иностранным соцсетям, действующим на территории России и русскоязычным иностранным сайтам. Кроме того СМИ рекомендуют усилить пропагандистскую работу, направленную на формирование у молодежи региона негативного отношения к проявлениям экстремизма в молодежной среде, а так же формирование позитивного образа многонационального региона и установок на конструктивное межэтническое взаимодействие.

http://www.stapravda.ru/20161216/kak_na_stavropole_vedetsya_borba_s_ekstremizmom_i_verbovschikami_98879.html