Итоги Года кино подвели в министерстве культуры Ставрополья

На выездном заседании коллегии министерства культуры края, прошедшем в Пятигорске под председательством министра культуры СК Татьяны Лихачевой, рассмотрены результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и итоги сотрудничества государственных кинопрокатных организаций с учреждениями культуры в Год российского кино.

Как сообщил председатель общественного совета при министерстве культуры СК Владимир Лычагин, на сайте bus.gov.ru зарегистрировано 459 учреждений культуры и размещены результаты оценки 237 из них. Наиболее полно эта работа ведется в Андроповском, Новоалександровском, Грачевском, Ипатовском районах, в Лермонтове и Ессентуках. Коллегией принято решение с целью широкого информирования населения провести в следующем году общественные слушания «Культура в независимой оценке качества: мифы и реальность (итоги деятельности общественных советов Ставропольского края)».

Совсем скоро завершится Год российского кино. Кинообслуживание жителей края в настоящее время осуществляют государственные учреждения Ставропольский и Кисловодский киновидеопрокат. Они предоставляют в прокат фильмокопии, проводят кинопоказы, обеспечивают сохранность киновидеофонда, насчитывающего около семи тысяч единиц, в т. ч. Уникальных. Естественно, такое богатое наследие нуждается в особо бережном хранении, что требует серьезных финансовых затрат, в частности, перевод с пленки на электронные носители (процесс этот идет пока очень и очень медленно). По сообщению директора Ставропольского киновидеопроката Валентины Крихун, услугами кинофонда СКВП в текущем году воспользовались более 70 государственных и муниципальных учреждений культуры. Из 1700 фильмокопий, предоставленных в прокат, 85 процентов – российские фильмы.

Год российского кино на Ставрополье отмечен значимыми культурными проектами, такими как Межрегиональный форум творческих союзов «Белая акация», форумы искусств и литературы «Золотой Витязь», акции «Всероссийская ночь кино» и Ставропольский кинодесант». Большой резонанс вызвал показ документальных фильмов, созданных по итогам форума «Белая акация» ( «Над степью», «Живой Маныч», «Потерянный мир», «И звезда с звездою говорит», созданные под руководством известного режиссера-документалиста В. Тимощенко.).

Вместе с тем, отмечалось на коллегии, доступность киноуслуг все еще оставляет желать лучшего. Это в первую очередь связано с устареванием материально-технической базы киносети, а также с ежегодным сокращением самой этой сети. Намечены организационные меры для приобретения современного мультимедийного передвижного комплекса «Киномобиль», способного отчасти решить проблему. А главам администраций муниципальных районов и городских округов рекомендовано предусмотреть в муниципальных бюджетах 2017 года и последующих лет финансовые средства для оснащения кинозалов, внедрения новых технологий кинопоказа.

На коллегии была затронута тема государственного контроля музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и переданных в пользование Ставропольскому краю.

http://www.stapravda.ru/20161216/itogi_goda_kino_podveli_v_ministerstve_kultury_stavropolya_98881.html