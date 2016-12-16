Дворец детского творчества Невинномысска стал лауреатом всероссийского конкурса

Дворец детского творчества Невинномысска стал лауреатом II степени Всероссийского открытого конкурса организаций дополнительного образования детей. Его итоги были подведены в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы качества и результативности функционирования организаций (учреждений) системы дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях».

Всего в конкурсе приняли участие 67 представителей из 22 регионов Российской Федерации, в том числе из Башкортостана, Татарстана, Крыма, Коми, Алтайского, Хабаровского, Ставропольского краев, Архангельской, Белгородской, Брянской, Калининградской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и т.д.

Невинномысск представил программу развития Дворца детского творчества. Он был основан 1 октября 1948 года как Дом пионеров и школьников, сейчас это одно из основных учреждений, где предоставляется бесплатное дополнительное образование и обеспечивается внеурочная занятость школьников. В 65 студиях, мастерских, секциях и других творческих объединениях Дворца под руководством 33 педагогов занимаются порядка 1 700 юных невинномысцев.

В состав ДДТ, помимо головного здания, входят Центр технического творчества, туризма и краеведения, Станция юных натуралистов и Пост № 1 у обелиска «Вечная слава».

В администрации Невинномысска рассказали, что воспитанники и преподаватели Дворца являются постоянными участниками и победителями творческих и профессиональных конкурсов различного уровня. Среди недавних достижений – победа образцового вокально-эстрадного ансамбля «Апельсин» в I Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства «Другое измерение».

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161216/dvorets_detskogo_tvorchestva_nevinnomysska_stal_laureatom_vseros_98850.html