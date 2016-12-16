Юрий Поляков: Вопль о здравом смысле
Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
16 декабря 2016 г.

Дворец детского творчества Невинномысска стал лауреатом всероссийского конкурса

Дворец детского творчества Невинномысска завоевал диплом лауреата II степени Всероссийского открытого конкурса организаций дополнительного образования детей

Дворец детского творчества Невинномысска стал лауреатом II степени Всероссийского открытого конкурса организаций дополнительного образования детей. Его итоги были подведены в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы качества и результативности функционирования организаций (учреждений) системы дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях».

Всего в конкурсе приняли участие 67 представителей из 22 регионов Российской Федерации, в том числе из Башкортостана, Татарстана, Крыма, Коми, Алтайского, Хабаровского, Ставропольского краев, Архангельской, Белгородской, Брянской, Калининградской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и т.д.

Невинномысск представил программу развития Дворца детского творчества. Он был основан 1 октября 1948 года как Дом пионеров и школьников, сейчас это одно из  основных  учреждений,  где  предоставляется  бесплатное дополнительное образование и  обеспечивается  внеурочная занятость школьников.  В 65 студиях, мастерских, секциях и других творческих объединениях Дворца под руководством 33 педагогов занимаются порядка 1 700 юных невинномысцев.

В состав ДДТ, помимо головного здания, входят Центр технического творчества, туризма и краеведения, Станция юных натуралистов и Пост № 1 у обелиска «Вечная слава».

В администрации Невинномысска рассказали, что воспитанники и преподаватели Дворца являются постоянными участниками и победителями творческих и профессиональных конкурсов различного уровня. Среди недавних достижений – победа образцового вокально-эстрадного ансамбля «Апельсин» в I Международном  конкурсе-фестивале  сценического и художественного искусства «Другое измерение».

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/dvorets_detskogo_tvorchestva_nevinnomysska_stal_laureatom_vseros_98850.html
Фотография к статье Дворец детского творчества Невинномысска стал лауреатом всероссийского конкурса
Дворец детского творчества Невинномысска завоевал диплом лауреата II степени Всероссийского открытого конкурса организаций дополнительного образования детей
Дворец детского творчества Невинномысска завоевал диплом лауреата II степени Всероссийского открытого конкурса организаций дополнительного образования детей
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Общество
Илья Сургучёв: период обучения и первые публикации
Фестиваль художественного творчества инвалидов провели в Ипатово
Победители конкурса «Лучший урок письма» награждены в Ставрополе
Некоммерческую организацию «Журналистское образование» хотят создать на Ставрополье
Дворец детского творчества Невинномысска стал лауреатом всероссийского конкурса
Невинномысск
На новогодней ярмарке в Невинномысске организуют народные гуляния
У охотника из Невинномысска конфисковано оружие за нарушения правил перевозки
В Невинномысске прошли состязания краевой школьной баскетбольной лиги
В Невинномысске подвели итоги профилактических мероприятий «Семья»
Юные художники Невинномысска – в числе победителей Всероссийского конкурса «Я рисую…»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!