Должников по аренде в Ставрополе будут банкротить

В администрации Ставрополя состоялось заседание консультативного совета по налоговой и бюджетной политике, на котором представители властей, прокуратуры и налоговых органов встретились с самыми крупными должниками по арендной плате за землю.

Разговор состоялся принципиальный. Несмотря на то что весь «черный» список умещается на одном листе, в совокупности сумма задолженности составляет солидную брешь в бюджете – более 80 миллионов рублей. Должников уведомили: в отношении тех, кто не погасит долг до 25 декабря, муниципалитет начнет процедуру банкротства. Соответствующие документы уже подготовлены.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161216/dolzhnikov_po_arende_v_stavropole_budut_bankrotit_98846.html