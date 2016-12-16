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16 декабря 2016 г.

Должников по аренде в Ставрополе будут банкротить

В администрации Ставрополя состоялось заседание консультативного совета по налоговой и бюджетной политике, на котором представители властей, прокуратуры и налоговых органов встретились с самыми крупными должниками по арендной плате за землю.

Разговор состоялся принципиальный. Несмотря на то что весь «черный» список умещается на одном листе, в совокупности сумма задолженности составляет солидную брешь в бюджете – более 80 миллионов рублей. Должников уведомили: в отношении тех, кто не погасит долг до 25 декабря, муниципалитет начнет процедуру банкротства. Соответствующие документы уже подготовлены.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/dolzhnikov_po_arende_v_stavropole_budut_bankrotit_98846.html
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