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16 декабря 2016 г.

Более 60 млрд рублей выделят на обустройство дворов в российских городах

Глава Ставрополя А. Джатдоев принял участие в парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ по вопросу благоустройства общественных пространств в административных центрах субъектов страны. Инициаторами слушаний выступили депутаты фракции «Единая Россия», которые предложили поправки, направленные на реализацию проекта «Наш двор». В виде поправок в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов предусмотрено выделить муниципалитетам на эту программу порядка 20 млрд рублей.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/bolee_60_mlrd_rubley_vydelyat_na_obustroystvo_dvorov_v_rossiyski_98888.html
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