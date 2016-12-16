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16 декабря 2016 г.

Бизнес-центры для начинающих предпринимателей открыли на Ставрополье

В Ставропольском крае открыли бизнес центры для начинающих предпринимателей

Специальные консультационные бизнес-центры созданы в крае для помощи начинающим покорителям рынка. Пока их два: один находится в межрайонной инспекции ФНС России №11 по Ставропольскому краю, второй – на базе Краевого фонда поддержки предпринимательства.

Для тех, кто только планирует зарегистрировать свой бизнес, предлагаются консультации по целому ряду направлений: финансовое планирование, бухгалтерские услуги, оптимизация налогообложения, привлечение инвестиций и займов.

В центрах также можно получить информацию о выставочных, ярморочных и других мероприятиях, программах обучения, повышения квалификации, проводимых в рамках поддержки предпринимательства на территории края.

Бизнес-консультантами и специалистами центров оказываются самые различные услуги: здесь можно узнать как открыть счет в финансово-кредитной организации на этапе создания предприятия, получить поддержку по вопросам выхода на рынок, организовать рекламную кампанию, что нужно знать для грамотного управления персоналом на этапе создания предприятия и многое другое. За первый месяц работы специалистами было оказано более 850 консультации по различной тематике. Справки можно получить телефонам: 8 (8652) 23-56-20, 23-56-21, 23-56-24, 23-56-25.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161216/biznestsentry_dlya_nachinayuschikh_predprinimateley_otkryli_na_s_98873.html
Фотография к статье Бизнес-центры для начинающих предпринимателей открыли на Ставрополье
В Ставропольском крае открыли бизнес центры для начинающих предпринимателей
В Ставропольском крае открыли бизнес центры для начинающих предпринимателей
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