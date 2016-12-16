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16 декабря 2016 г.

300 тысяч рублей требовал шантажист за нераспространение интимных фото пятигорчанки

Следователи пятигорского отдела внутренних дел завершили расследование уголовного дела по факту вымогательства. В апреле этого года с заявлением в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Установлено, что ее знакомый из Белгородской области уговорил пятигорчанку отправить ему интимные фотографии через Интернет. После этого он начал вымогать у жертвы 100 тысяч рублей за нераспространение снимков в сети. Женщина заплатила ему. А позже шантажист потребовал еще 200 тысяч. Сейчас злоумышленник задержан. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

 

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161216/300_tysyach_rubley_treboval_shantazhist_za_nerasprostranenie_int_98892.html
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