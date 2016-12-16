300 тысяч рублей требовал шантажист за нераспространение интимных фото пятигорчанки
Следователи пятигорского отдела внутренних дел завершили расследование уголовного дела по факту вымогательства. В апреле этого года с заявлением в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Установлено, что ее знакомый из Белгородской области уговорил пятигорчанку отправить ему интимные фотографии через Интернет. После этого он начал вымогать у жертвы 100 тысяч рублей за нераспространение снимков в сети. Женщина заплатила ему. А позже шантажист потребовал еще 200 тысяч. Сейчас злоумышленник задержан. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.