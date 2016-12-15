Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
Юрий Поляков: Вопль о здравом смысле
15 декабря 2016 г.

Внеочередной съезд фермеров СКФО и ЮФО проходит в Ставрополе

Земля

15 декабря в Ставрополе проходит внеочередной съезд фермеров СКФО и ЮФО, организованный Ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольского края.

В его работе принимают участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, председатель краевой ассоциации АККОР Виктор Пыленок. Поводом для экстренной встречи стало принятие краевой Думой закона «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».

Напомним, в ноябре Думой Ставропольского края были приняты поправки в закон о землепользовании. Была утверждена норма для участка, выделяемого из общедолевого массива — 2,5 тысячи гектаров. Фермеры — участники форума считают, что это нарушение их прав, так как при таких нормативах невозможно будет создать новое фермерское хозяйство или расшириться.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161215/vneocherednoy_sezd_fermerov_skfo_i_yufo_prokhodit_v_stavropole_98849.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Ставрополь
Электроэнергию на миллион рублей наворовали в магазинах Ставрополя
Целительницу-мошенницу судят в Ставрополе
Внеочередной съезд фермеров СКФО и ЮФО проходит в Ставрополе
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств отмечает юбилей
Предновогодний книжный фримаркет пройдет в Ставрополе 18 декабря
Сельское хозяйство
Лучших сельхозработников наградили в Кочубеевском районе
АПК Ставропольского края делает ставку на науку
Виноградники Ставрополья получат «паспорта»
Прокуратура Ставрополья оспорит в суде закон о земельных долях
На Ставрополье начались поставки зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш»
Северо-Кавказский округ
Участники IV форума СМИ СКФО познакомились с «Центром природы Кавказа»
IV форум СМИ Северного Кавказа: Едины в стремлении совершать добрые дела
Форум СМИ Северного Кавказа – главное медийное событие
На форуме в Пятигорске работают выставка СМИ Северного Кавказа и тематические секции
ВТБ в СКФО предоставил финансирование ГК «Заветное» в размере 300 млн рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!