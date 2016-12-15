Внеочередной съезд фермеров СКФО и ЮФО проходит в Ставрополе

15 декабря в Ставрополе проходит внеочередной съезд фермеров СКФО и ЮФО, организованный Ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольского края.

В его работе принимают участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, председатель краевой ассоциации АККОР Виктор Пыленок. Поводом для экстренной встречи стало принятие краевой Думой закона «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».

Напомним, в ноябре Думой Ставропольского края были приняты поправки в закон о землепользовании. Была утверждена норма для участка, выделяемого из общедолевого массива — 2,5 тысячи гектаров. Фермеры — участники форума считают, что это нарушение их прав, так как при таких нормативах невозможно будет создать новое фермерское хозяйство или расшириться.

http://www.stapravda.ru/20161215/vneocherednoy_sezd_fermerov_skfo_i_yufo_prokhodit_v_stavropole_98849.html