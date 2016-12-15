В Ставрополе задержана группа наркодиллеров

В краевом центре сотрудниками Росгвардии задержана группа, которая занималась продажей синтетических наркотиков. Вначале сотрудники управления вневедомственной охраны обратили внимание на группу молодых людей, которые выражались нецензурной бранью в общественном месте. После того как хулиганов задержали, у одной из доставленных в полицию девушек обнаружили 15 свертков с синтетическими наркотиками. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по краю, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161215/v_stavropole_zaderzhana_gruppa_narkodillerov_98837.html