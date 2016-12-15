В Москве прошел День поминовения погибших журналистов

15 декабря в Москве в Доме журналистов прошел День поминовения погибших журналистов. Он отмечается в России с 1991 года. Присутствующие журналисты, родственники и друзья погибших коллег, множество иностранных гостей из ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, международных журналистских организаций почтили память более 360 российских журналистов, погибших с 1990 года. Только два последних года обошлись без потерь. На Северном Кавказе возглавляет печальный список Дагестан, где с 1992 года убиты 19 журналистов. Многие дела не расследованы, убийцы не найдены. Помощь их семьям и детям оказывает Союз журналистов России. Как отметили представители международной федерации журналистов, так как в России семьям погибших не помогают ни в одной другой стране мира.

Вечная память.

http://www.stapravda.ru/20161215/v_moskve_proshel_den_pominoveniya_pogibshikh_zhurnalistov_98857.html