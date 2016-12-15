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15 декабря 2016 г.

В Кочубеевском районе проверяют кафе и бары, реализующие алкоголь

В Кочубеевском районе рабочая группа местной администрации провела совместно с полицейскими очередной рейд по заведениям общественного питания. Проверялось соблюдение правил розничной торговли алкоголем. Как известно, питейные заведения, реализующие алкоголь после 23.00, должны быть оснащены системой «тревожной сигнализации», внутренним и внешним видеонаблюдением и охраной.

Как рассказали в администрации Кочубеевского района, в этот раз было проверено девять кафе и баров. Отклонений от требований закона в них не зафиксировано. В ближайшее время тщательной проверке, подвергнут еще десять питейных заведений.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161215/v_kochubeevskom_rayone_proveryayut_kafe_i_bary_realizuyuschie_al_98843.html
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