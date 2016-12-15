Целительницу-мошенницу судят в Ставрополе

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело по обвинению Л. Лиманской в краже и мошенничестве. Она под предлогом исцеления от порчи и сглаза попросила женщину дать ей на один день пару золотых серег и более шести тысяч рублей для освящения в церкви. Простодушная ставропольчанка так и поступила. Понятное дело, что возвращать их Лиманская не собиралась. Ущерб – 10250 рублей. По той же схеме мошенница похитила у другой женщины ювелирные украшения на общую сумму 225700 рублей. Плюс к этому у знакомой злоумышленница украла 500 долларов США.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161215/tselitelnitsumoshennitsu_sudyat_v_stavropole_98855.html