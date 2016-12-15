Ставропольский краевой музей изобразительных искусств отмечает юбилей

15 декабря отмечает 55-летие со дня основания Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. Уже более четверти века его замечательный творческий коллектив каждые пять лет публично отчитывается о своей деятельности и собирает друзей, которых у музея немало. Наш изомузей по праву считается главным в крае популяризатором богатого культурного наследия и современного художественного процесса на Ставрополье.

http://www.stapravda.ru/20161215/stavropolskiy_kraevoy_muzey_izobrazitelnykh_iskusstv_otmechaet_y_98842.html